Nevyhadzujte ju! Vieme, ako sa postarať o vianočnú ružu, aby vydržala do ďalších sviatkov

Dôležitý je už nákup

Vianočná ruža či hviezda pochádza pôvodne z Mexika. Preto už pri nákupe treba myslieť na to, aby ste ju uchránili pred výraznými teplotnými zmenami. Ak je vonku chladnu či dokonca mrzne treba ju poriadne zabaliť do papiera a čím skôr s ňou utekať domov. Samozrejme, dôležité je tiež vybrať si peknú a zdravú rastlinu.

Starostlivosť

Keď už máte rastlinku doma, tak je vhodné nechať ju aspoň pár hodín aklimatizovať ešte zabalenú v papieri napríklad v chladnejšej chodbe. Potom jej nájdite svetlé miesto, môže byť v blízkosti okna, ale treba dať pozor na prievan. Ideálne je ju mať v miestnosti, čo najďalej od vykurovacieho zariadenia. Rastline totiž prekáža suchý vzduch.

Zalievajte ju vždy do podmisky. Podľa potreby aj niekoľkokrát do týždňa. Substrát by nemal preschnúť, ale tiež nesmie byť ani premokrený. Ideálne je zalievať ju odstátou vodou a prebytočnú vodu z podmisky vyliať. Počas kvitnutia jej môžete dopriať aj živiny v podobe hnojiva.

Starostlivosť po sviatkoch

Po sviatkoch pokračujte v starostlivosti až kým rastlinka nezhodí listy. Potom ju je treba skrátiť asi o tretinu. K strihaniu je vhodné použiť aj rukavice. Po jej zostrihaní ju opäť udržiavame v miestnosti so stabilnou teplotou ideálne okolo 18 až 20. Keď začne pučať, môžete jej dopriať presadenie do čerstvého substrátu aj nový väčší črepník. Nezabúdajte na zálievku. Zatiaľ vás bude tešiť zelenými listami.

V lete ju môžete letniť na balkóne či terase.

Aby ste ju prinútili kvitnúť

Vianočná ruža k tomu, aby sa sfarbila potrebuje krátke dni. Na jeseň (koncom októbra či začiatkom novembra) je vhodné ju zakryť krabicou alebo zavrieť do skrine aspoň na 3 týždne. Samozrejme, nezabúdajte na zálievku. V tomto období by sa jej vrchné listy mali sfarbiť.

