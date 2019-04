Obľúbená guzmánia! Nerobte častú chybu pri jej pestovaní

Rod guzmánia obsahuje viac ako sto druhov. Pochádzajú prevažne z Južnej a Strednej Ameriky, ale aj z Floridy či oblasti Karibiku. Najznámejšou a aj najpredávanejšou je Guzmania lingulata.

Starostlivosť

Ako izbovka zaujme v každom interiéri. Môže byť vysadená ako solitér, ale ešte pôsobivejšie vyzerá výsadba viacerých rastlín. Substrát by mal byť rašelinový. Vyhovuje jej svetlé stanovište, ale nie priame slnko. Treba si však uvedomiť, že ide o tropickú rastlinu, ktorá potrebuje vyššiu teplotu. Aj v zimnom období je pre ňu potrebná teplota okolo 18 až 22 °C.

Bežne predávané druhy guzmánií bývajú už dostatočne odolné a izbové podmienky zvládajú dobre. Problém nebýva ani nižšia vlhkosť vzduchu. Je však vhodné, aby ste im občas dopriali rosenie listov, ktoré tiež zabráni uschýnaniu končekov listov. Napriek tomu, že rastline vyhovuje rosenie, zalievať treba opatrne. Guzmánia nemá rada preliatie ani prílišne mokrý substrát. Ideálne je zalievať ju mäkkou odstátou vodou.

Vyvarujte sa častej chybe

Keď si zakúpite guzmániu väčšinou je práve rozkvitnutá. Avšak po odkvitnutí jej listová ružica uhynie. Veľa ľudí si myslí, že je to koniec pre celú rastlinu a v tom období putuje kedysi krásna guzmánia do odpadkového koša. Je to však veľká chyba, pretože aj keď listová ružica hynie, nahradí ju dcérska nová rastlina, ktorá v tom čase už vyrastá. Aj keď je ťažké, aby ste si ju všimli.

