Ospevovaná matcha! Spoznajte tento zázrak plný antioxidantov

Ide o klasický čajovník, no zásadné je to, že farmári ho štyri týždne pred zberom úplne zatienia, a to tak dokonalo, že sa stratí až 90 percent svetla.

Čajovník reaguje tak, že začne rýchlo tvoriť veľa chlorofylu. Vďaka tomu získajú listy nádhernú farbu a obsahujú množstvo veľmi zdravých aminokyselín.

Ručne pozberané listy prejdú parou, ktorá zabráni fermentácii, udrží ich čerstvé a zaistí, že v čaji zostanú všetky živiny. Potom sa listy usušia tak, že ich hmotnosť klesne na pätinu. Nastúpia znalci, ktorí ich roztriedia podľa kvality na viac ako desať tried.

Potrebné sú listy

Odstránia sa stopky a konáriky, aby zostali len čisté listy, ktoré sa pokrájajú na rovnaké kúsky. Tie putujú do žulových mlynčekov, ktoré čaj pomelú na dokonale jemný prášok nazývaný matcha.

Viac o tomto zaujímavom čaji matcha + SUPER TIPY na recepty nájdete v aktuálnom vydaní časopisu Záhradkár 1/2020.

Januárové číslo je v predaji do 13. januára 2020. Tentokrát s prílohou Lunárny kalendár na celý rok.

Čítajte tiež: