Pestujeme obľúbené sukulenty! Máme pre vás 7 základných rád, aby sa im darilo

Okrem nepopierateľných výhod, ktoré sme v úvode spomenuli treba poukázať aj na fakt, že sukulenty sa práve vďaka svojej nenáročnosti dobre uplatnia pri všetkých "vrahov" izbovej zelene. Samozrejme, myslíme tých zábudlivcov, ktorí si po troch týždňoch uvedomia, že majú na parapete rastlinu, ktoré bude asi potrebovať zaliať. Často to v tomto prípade už naozaj nepotrebujete... Za to sukulent by vám vedel takýto prehrešok odpustiť.

Spoznajte svoju rastlinku

Naštudujte si niečo o svojom novom kamarátovi v črepníku. Tak mu najlepšie doprajete podmienky, ktoré potrebuje k tomu, aby vás tešil svojou krásou počas celého roka.

Výber substrátu

S oboznámením sa s pestovanou rastlinou súvisí aj výber substrátu. Obvykle sa uplatní substrát špeciálne určený na sukulenty, ktorý je dobre priepustný a vzdušný. Rastline však môžete dopriať aj mix zeminy, ktorý sa hodí priamo pre váš druh.

Tip - skvelý darček pre cestovateľov

Sukulenty sú výbornou voľbou aj pre ľudí, ktorí často cestujú mimo bydliska. Ak nemáte po ruke žiadnu dobrú dušu, ktorá by vám chodila zalievať rastlinky, tak práve izbovky tohto druhu sú pre vás ako stvorené. Pár dní či dokonca týždňov na vás totiž vedia v poriadku počkať. Potešte nimi seba alebo blízkych.

Výber črepníka

Sukulenty zvládnu určité obdobia bez vody, ale na druhú stranu - naozaj neznášajú premokrenie. Preto zvoľte črepníky s dierkami na spodnej strane, aby mala prebytočná voda kam odtiecť.

Umiestnenie

Vyvarujte sa tmavým a vlhkým miestam. Vo väčšine prípadov je pre ne vhodné svetlé miesto, ale vyhovujúci je aj polotieň. Dajte však pozor, na ostré slnečné žiarenie vie niektoré druhy popáliť a v tom prípade, že hrozí ostré svetlo je lepšie ich trochu zatieniť. Ideálna je juhovýchodná, juhozápadná či južná strana.

Zimovanie

Rastlina má rada vzdušné priestory a ako sme už spomenuli, tak jej nevadí ani suchý vzduch. V lete ju pokojne môžete presunúť vonku, ale pred zimou je treba opäť schovať do vnútra. Vhodná je pre ňu chladnejšia, ale stále svetlá miestnosť.

Zálievka

Sukulent je ťavou v rastlinnej ríši. Je totiž schopný zadržiavať vodu vo svojich listoch, stonke či v korienkoch.

Premokrený substrát či výdatnejšia zálievka môžu spôsobiť zahnívanie korienkov rastliny a jej celkové odumretie. Preto pamätajte na pravidlo, že pri zálievke musí byť substrát vždy úplne suchý. Taktiež platí, že menej je viac, preto rastline postačí striedma zálievka.

Živiny

Sukulenty nepotrebujú taký prísun živín ako ostatné izbové rastliny. Raz za čas je však doplnenie živín do pôdy vhodné. V obchodoch dnes už bežne zakúpite hnojivo na sukulenty. Netreba to však preháňať a úplne postačí hnojiť sukulenty len raz ročne.