Pozrite si jedinečné VIDEOzábery tisícok kaktusov slovenského pestovateľa Ladislava Fábiána

Ak sa vám zdá toto číslo neuveriteľné, vedzte, že pán Ladislav ho nedosiahol z večera do rána. Je za ním 58 rokov odriekania, ústupkov, driny a hlavne nekonečnej lásky k pichľavým, ale i nepichľavým krásavcom, ktorá sa v pestovateľovi zrodila okamžite, keď ako 8-ročný dostal prvú rastlinu. „Vtedy som ani len netušil, čo je to kaktus, nikdy som toto slovo nepočul.

Netrvalo však dlho a už som chodil do kvetinárstiev a ku kamarátom zbierať odnože, lebo vtedy sa nedali kúpiť semená či hotové rastliny. Ešte v tom istom roku som si na dvore postavil malý fóliovník s rozmermi 1 x 2 m a tam svoje ťažko získané kaktusy zodpovedne pestoval. Neskôr som si začal vyhľadávať adresy iných pestovateľov, väčšinou z Českej republiky, lebo tak, ako to bolo kedysi, aj dnes sú spomedzi našich susedov najzanietenejšími kaktusármi práve Česi. Postupne som zistil, že niektoré druhy sa dajú objednať. „Kaktusári, ktorí mali prebytky rozosielali na požiadanie zoznamy a cenníky. Hoci to bola lotéria, lebo neobsahovali fotografie, bol som za túto možnosť, ako získať nový druh, vďačný.

Niekedy v tom čase som dostal aj svoju prvú odbornú knihu o kaktusoch, ktorá mi poskytla dôležité vedomosti a utvrdila ma v tom, že sa im chcem naozaj naplno venovať. V snahe rozširovať zbierku o nové druhy som pokračoval až do nástupu na povinnú vojenskú službu. Žiaľ, dva roky sú dva roky, a keďže rodičia sa nevedeli o rastliny postarať, po návrate na mňa čakalo len 5 či 6 kúskov. Musel som preto začať úplne odznova, v tom čase na balkóne panelákového bytu, ktorý som zakryl fóliou a založil svoju druhú zbierku. Tá, ktorú vidíte teraz, je v poradí štvrtá a zároveň najväčšia.“

