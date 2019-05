Starostlivosť o citrusy v máji: Doprajte im dostatok vlahy aj živín

Teraz totiž zalievame citrusy už výdatnejšie, pričom voda by mala mať teplotu o 2 °C vyššiu, ako je teplota pôdy. Na zálievku je najvhodnejšia dažďová voda. Ak používame tú zo studne, nesmieme zabúdať, že je často až príliš mineralizovaná, preto ju necháme vždy niekoľko dní odstáť. Pri zalievaní môžeme pridať aj polovičnú dávku priemyselného hnojiva, rovnako aj malé množstvo insekticídu na ničenie škodcov v pôde. Použiť môžeme aj hnojivú zálievku z kryštalického hnojiva rozpustného vo vode „Kristalon na plod a kvet“ podľa návodu. Každodenná povinnosť je i pravidelné rosenie. Pozor! Citrusy nikdy nerosíme cez deň, lebo vytvorené kvapky vody pôsobia ako zväčšovacie sklá a slnečné lúče tak môžu listy až spáliť.

Voňavé a biele

Také sú kvety citrusov, máj je totiž v znamení ich kvitnutia. Niekedy majú na vonkajšej strane aj ružovkasté až fialkasté sfarbenie, no mandarínkové a pomarančové kvety sú výhradne biele. Navyše naozaj krásne voňajú. Veľmi pekné kvety má takzvaný jahodový strom. Ich okvetné lístky sú z vonkajšej strany biele, ale z vnútornej strany červené a tyčinky sú takisto červenej farby, len vrcholčeky majú biele. No najkrajšie a najväčšie kvety, a to v priemere až 10 – 12 cm, má mučenka, ktorej kvety dostali pomenovanie odvodené od utrpenia. Hoci sú citrusy väčšinou samoopelivé, napríklad mandarínka „Klementína“ potrebuje doopelenie cudzím peľom. Ak teda máme práve tento druh a chceme dopestovať aj plody, zabezpečíme si k nej aj inú odrodu mandarínky.

Nielen kvety

Tento mesiac nie je len obdobím kvitnutia, ale aj ideálny čas na zaštipovanie mladých výhonkov s nevyvinutými lístkami. Zaštipujeme za tretím až štvrtým lístkom, a tak prinútime výhonky, aby sa rozvetvovali. Vďaka tomu vytvoríme bohatšiu korunku, ktorú necháme rásť až do konca sezóny. Na jar ju potom môžeme rezom upraviť.

Starostlivosť v máji

– Rastlinám z aprílového vrúbľovania skrátime kmienik pod vrúbľom a ujaté vrúble udržiavame vo vlhkom prostredí. Chránime ich pred priamym slnkom, a keď výhonky z vrúbľov vyrastú asi na 6 až 8 cm, opatrne odstránime vrchnák z PET fľaše a o týždeň ich uvoľníme úplne.

– Zavlažujeme viac ako doteraz. Ideálne je, ak máme vonku nádobu na zber dažďovej vody, ktorá môže postáť aj na slniečku, a tak sa prirodzene zohriať. Ak použijeme vodu z vodovodu, necháme ju dva dni odstáť, aby vyprchal chlór, a až potom ju použijeme na zalievanie.

– Teraz je vhodný čas aj na nákup nových rastlín. Pri kúpe si všímame, o aký druh citrusu ide a na akom podpníku je vrúbľovaný. Hneď ako si citrus prinesieme domov, dáme ho do karantény. Dôkladne ju prezrieme a v prípade podozrenia postrekujeme roztokom hypermangánu. Do roztoku môžeme pridať aj fungicíd. Po dvoch týždňoch novú rastlinu dáme na trvalé miesto k ostatným.

