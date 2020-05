Tipy na 6 NENÁROČNÝCH izboviek vhodných i pre začiatočníkov

Africká fialka

Senpólia, známa viac ako africká fialka, je nenáročná a odolná izbovka, ktorá vás predovšetkým v zime poteší fialkovými, ružovými alebo bielymi kvetmi. Má krehké listy pokryté drobnými chĺpkami svetlejšej alebo tmavšej zelenej farby. Je vhodná aj ako prvá izbovka pre deti, keďže ju netreba často zalievať a aj bez prihnojovania krásne kvitne.

Toto nepokazte: Nemá rada premokrený substrát, takže pri nej platí, že menej je viac. Zalievajte ju iba do misky, prebytočnú vodu vylejte a pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety.

Papraď

Nefrolepka, inak nazývaná izbová papraď, zvládne pobyt v miestnosti, v ktorej sa jej nedostane veľa denného svetla, odolná je aj proti občasnému preschnutiu – keď ju zabudnete zaliať. Bude vyzerať výborne, aj keď sa o ňu nebudete nijako špeciálne starať.

Toto nepokazte: Ak ju pestujete v suchšej miestnosti, patríte k zábudlivcom a doprajete jej nepravidelnú zálievku, občas ju oroste. Inak jej môžu zoschnúť listy.

Rodinné šťastie

Nenáročná soleirolia (ľudovo rodinné šťastie) rastie veľmi rýchlo a jednoducho sa aj rozmnožuje, stačí ju iba rozdeliť do menších črepníkov. Rastlinka potrebuje pravidelne zalievať - do misky, nie na listy. Substrát by mal byť stále trochu vlhký, preto ju môžete poliať vždy, keď si spomeniete, no nenechajte ju stáť dlho vo vode. Doprajte jej svetlé stanovište, ale nie s priamym dopadom slnečných lúčov.

Toto nepokazte: Rodinnému šťastiu nesvedčia prekúrené interiéry ani nedostatok svetla. Bude vyháňať dlhé výhonky a pôsobiť neesteticky. Ak ho umiestnite na správne stanovište, stačí ho iba zalievať a čoskoro vás očarí záplava drobných zelených lístkov.

Voskovka

Hoja vosková znesie aj nižšie teploty a menej svetla v interiéri. Ak ju zabudnete poliať, takisto sa z toho relatívne rýchlo dostane. Je vhodná aj na pestovanie v kancelárii alebo na internáte, keďže zvládne aj niekoľko dní bez akejkoľvek starostlivosti.

Toto nepokazte: Ak ju pestujete vo vykúrenej obývačke alebo v miestnosti, kde je veľmi teplo, občas ju oroste. Inak môže chradnúť a bude viac náchylná na poškodenie chorobami alebo škodcami.

Aloa

Aloa pravá, ktorú mnohí poznáte skôr pod jej latinským názvom Aloe vera, je sukulent, ktorý prosperuje tým viac, čím menej starostlivosti dostáva. Pestujte ju v ľahkom substráte na mieste s dostatkom svetla a nepreháňajte to so zálievkou.

Toto nepokazte: Aloa je citlivá na premokrenie. Ak bude dostávať príliš veľa vody, môžu jej odhnívať korene. Polievajte ju preto až vtedy, keď je substrát úplne suchý a nie veľmi výdatne. V zime zálievku ešte viac obmedzte.

Zamiokulkas

Majestátne vyzerajúci zamiokulkas je vhodný aj pre začiatočníkov. Stačí ho zalievať vtedy, keď mu vyschne substrát, sem-tam mu očistiť listy od prachu alebo ho jemne osprchovať a postaviť na svetlé stanovište, no nie tak, aby naň svietilo slnko. Aj pri minimálnej starostlivosti vám zamiokulkas vyrastie o 1 až 2 nové výhonky ročne.

Toto nepokazte: Rastlinu pestujte a dostatočnými odtokovými otvormi, aby mohol preschnúť.

