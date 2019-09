TOP 5 tipov, ako ,,vyliečiť“ unavené rastliny!

Či už je to po premiestnení na nové stanovisko, alebo po únavných horúčavách, po napadnutí škodcami, alebo po vašej dovolenke, kedy sa o ne nemal kto starať, si vaše kvety zaslúžia nabrať novú energiu. Tak ako dostať unavené rastliny znova do formy? Najskôr skontrolujte, či bola vaša starostlivosť dostatočná, alebo tam boli isté slabiny, ktoré treba rýchlo napraviť. Potom môžete začať hľadať iné príčiny.

Premiestnite ich

Ak necháte vašu rastlinu stáť na jednom mieste, po čase sa začne nakláňať za svetlom a tým stratí pekný a pravidelný tvar. Ako to napraviť? Úplne jednoducho navrátite rastline stratený tvar, ak ju včas otočíte tak, aby sa aj jej odvrátená strana nakláňala za svetlom.

Nová zem

Ak sa vám stane, že vaša izbová rastlina začne vytláčať korene z črepníka, je zle! Treba jej čo najskôr zabezpečiť nový črepník. Môže sa stať, že korene prerastú nádobu natoľko, že ich ďalší rast či rozvoj nie je možný. Je vhodné raz za rok skontrolovať všetky rastliny, či nie sú v stave, kedy im je črepník tesný a treba ich presadiť.

Pravidelná očista

Ak aj vaša rastlina je ,,unavená“, môže to byť pre to, že na ňu lezie nejaká choroba. Preto ich treba sem-tam očistiť. V odumretých častiach rastlín sa môžu nachádzať choroboplodné zárodky. Preto rastliny musíte pravidelne kontrolovať a odumreté časti odstraňovať. Očistite nie len rastlinu, ale aj povrch substrátu a to odstránením tenkej vrchnej časti zeminy.

Nasýťte ju

Keď je človek hladný, necíti sa dobre a je slabý a unavený. A tak je to aj s našimi rastlinami. Ak zabúdate pravidelne hnojiť, napravte to. Rastliny reagujú na dlhotrvajúci nedostatok živín, takže to len tak ľahko nedoženiete, ale snažte sa na to nezabúdať.

Utierajte prach

Ako aj na náš nábytok aj na naše rastliny sa práši. Preto im treba prach utierať, aby rastlinu neobťažoval. Taktiež môže byť zdrojom chorôb. Listy rastliny jednoducho utrite mäkkou v čistej vode navlhčenou špongiou. Ak máte rastliny v kuchyni a dostáva sa na ne ,,mastný“ prach z varenia, či výlučky vošiek prichytené pevne na listoch, môžete pridať kvapku saponátu na riad do vody. Rastliny môžete aj rosiť, čistia sa tak listy a zároveň sa vám zvlhčuje vzduch v miestnosti. Použite mäkkú vodu izbovej teploty.

TIP:

Ak pridáte pri umývaní listov rastlín do vody pár kvapiek mlieka, listy sa budú jemne lesknúť.

