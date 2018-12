Tri skvelé tipy, aby zornica v zime dlho kvitla

Cibule zorníc sa sadia do črepníka od októbra do februára a aby zakvitli, stačí im na to len 8 týždňov. Existuje veľa odrôd, z ktorých si môžete vybrať – od trpasličích, ktoré dosahujú výšku len 20 cm až po 75 cm vysoké odrody. Všetky sa však pestujú rovnakým spôsobom. Ak máte štvornohých miláčikov, vedzte, že všetky ich časti sú jedovaté, preto ich pestujte na mieste, kam nedočiahnu.

Objavte s nami tie najlepšie tipy na ich pestovanie:

1 Použite správny substrát

Najlepšie sa im darí v bohatých substrátoch bohatých na živiny s dobrou drenážnou vrstvou na odtok prebytočnej vody. Do viacúčelového substrátu primiešajte piesok a dobre vyzretý kompost. V takejto zemine umiestnené na svetlom a teplom mieste sa im bude výborne dariť.