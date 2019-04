Trvá jej to dlho, ale oplatí sa! Pestujte gloxíniu z odrezkov + VIDEONávod

Pôvod gloxínie je treba hľadať v Brazílii. Prevažne kvitne v máji, no dá sa to načasovať aj na september. Všetko závisí na termíne sejby, z jarného kvitne už v máji. Môžete ju rozmnožiť i z odrezkov. Doprajte jej hlavne veľa svetla, mierne teplé stanovište bez prievanu a pravidelnú zálievku. Rada sa nadýcha čerstvého vzduchu, takže ju pokojne nechajte nadýchať sa čerstvého vzduchu pod stromom v polotieni, kde sa k nej dostane aj trocha slnečných lúčov. Vďaka pobytu v záhrade bude mať silné listy a bohato zakvitne. Obzvlášť počas horúčav jej prehriate priestory nerobia dobre. Naopak v zime by si mala oddýchnuť v nevykurovanej suchej miestnosti, v ktorej jej nehrozí mráz. Prezimované hľuzy, ktoré majú životnosť asi tri roky, sa prebudia spolu so zvyšujúcou sa teplotou.

Postup, ktorý vidíte vo videu :

1. Odoberte zdravé listy čistými nožnicami a dvoma šikmými rezmi z nich urobte odrezky vhodné na zakorenenie. Prvým rezom zmenšite listovú plochu a druhým stopku listu. Rán sa nedotýkajte, aby ste do nich nezaniesli infekciu.

2. Odrezky zapichnite do vlhkého a kyprého substrátu. Použiť môžete miniskleník, ktorý sa uvoľnil po priesadách. Dôkladne ho však vyčistite. Po vysadení odrezkov tieto zakryte priehľadným vrchnákom, aby vznikla požadovaná mikroklíma.

3. Asi o mesiac sa zdajú byť odrezky slabé. Nezúfajte a čakajte, o dva mesiace od výsadby sa objavia drobné lístky. Doprajte im čas.

zdroj : youtube autor : Archit jain