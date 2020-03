Túžite po krásnej rastline aloy pravej? Máme pre vás tip priamo zo Slovenska

Už ako chlapca ho fascinovali kaktusy a vďaka odbytu v kvetinárstve rodičov rýchlo pochopil, že aloa nie je len obyčajný sukulent. Záujem ľudí oň bol obrovský a rastliny sa vždy rýchlo vypredali. A tak sa dnes na svojej plantáži venuje pestovaniu tohto prírodného liečiva. Ako sám hovorí, je to jeho poslanie, vášeň, aj práca na plný úväzok.

Stavil na 100-percentnú kvalitu

Pýtate sa, ako môže Slovák konkurovať v pestovaní aloy a vo výrobe produktov z nej veľkým svetovým značkám? Nemôže, ale, čo je dôležitejšie, ani nechce. „Nezameral som sa na kvantitu, ale na kvalitu, pod ktorú sa s čistým svedomím podpisujem. Hoci nájsť spoľahlivých spolupracovníkov a výrobcov dnes nie je jednoduché, nie som ochotný podľahnúť tlaku zo strany veľkých spoločností. Chcem sa pochváliť značkou, za ktorou stojím celou svojou bytosťou,“ zdôrazňuje Eduard.

S rastlinami ho môžete stretnúť na trhoviskách, burzách či rôznych festivaloch. Záujem ľudí o prírodnú kozmetiku a liečivá je čoraz väčší, a tak nečudo, že od pestovania postupne prešiel k výrobe produktov, ktoré ponúka aj vo svojom internetovom obchode. Medzi certifikovanými, 100-percentne prírodnými výrobkami nájdete hojivé mastičky, hydratačné balzamy, pleťové krémy, regeneračné gély, telové oleje, mydlá, výluhy, ale aj rastliny aloy.

„Do každého výrobku sa snažíme zapracovať čo najvyšší podiel čerstvej dužiny aloy bez toho, aby sme použili akýkoľvek chemický konzervant. Aj to je dôvod, prečo sme do finálnej podoby zatiaľ dotiahli len niekoľko produktov.“ Pestovateľ zdôrazňuje, že za ich vznikom sú hodiny tvrdej práce, premýšľania a tvorby, no len tak ich môže považovať za dokonalé a 100-percentne prírodné. Okrem aloy v nich nájdete prospešné rastlinné oleje a včelie produkty.

Eduard sa venuje výlučne pestovaniu rastlín aloy. Niektoré ako črepníkové predáva, ostatné dodáva svojim spolupracovníkom biochemikom, ktorí z nich pod jeho značkou vyrábajú aloové produkty. Pestovateľ by chcel časom všetky tieto procesy sústrediť pod jednu strechu. V pláne je aj obchodík a workshopy pre verejnosť. Na záver rozhovoru nám prezradil, čo je jeho snom: „Veľmi by som si prial, aby bola aloa pravá rastlinou prvej pomoci v každej domácnosti.“

Zaujímate sa sa o pestovanie tejto jedinečnej liečivky a chcete sa dozvedieť viac? Sledujte náš web. Postupne vám prezradíme, prečo je aloa pravá taká výnimočná, ako získať liečivú dužinu aj to, ako rastliny na jar správne presadiť a ako ich neskôr zazimovať.