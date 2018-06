Zaujme a poteší! Kysličke sa bude dariť na slnečnom parapete

Kyslička je viacročná rastlina. Črepníkové druhy dorastajú do výšky 5 až 20 cm. Listy vyrastajú z hľúz na dlhých tenkých a krehkých stopkách. Tvarom sa podobajú na listy ďateliny, pripomínajú štvorlístky. V niektorých krajinách sa predávajú hlavne na sklonku roka ako „ďatelina pre šťastie“. Napriek troj- či viacpočetným lístkom však nie je s ďatelinou príbuzná.

Zaujímavým javom je, že listy sa každý večer zatvoria. Akoby ovisli smerom k stonke. Rastlina sa tak správa aj vtedy, keď je vystavená nadmernému množstvu slnečných lúčov.

Nežné kvety

Kvety tvorí päť okvetných lístkov. Majú bielu, žltú, fialovú alebo ružovú farbu, niektoré so žltkavou alebo s bielou škvrnou uprostred. Rastliny, ktoré kvitnú na Nový rok, sú vypestované zo zachladených hľúz.

Starostlivosť

Na rast a kvitnutie kysličke najlepšie vyhovuje umiestnenie na slnečnom stanovišti. V tieni horšie kvitne, má drobnejšie listy a slabý vytiahnutý vzrast. Darí sa jej dobre na chladnejšom mieste s teplotou 15 až 20 °C. Môžete ju tiež umiestniť na okenný parapet orientovaný na východ. Od mája do jesene je vítané letnenie vonku, pretože kyslička obľubuje čerstvý vzduch.

Rastlina vyžaduje dobre priepustnú pôdu a primeranú zálievku. Na začiatku pestovania od marca do septembra ju zalievajte mierne. Pri vyšších teplotách viac, aby zemina bola stále mierne vlhká, pretože nesmie nikdy úplne vyschnúť. Kysličke však nesvedčí ani trvalé premokrenie, lebo by mohla zhniť.

Na jar a v lete hnojte každé dva až tri týždne hnojivom na izbové rastliny. Koncom leta po odkvitnutí zálievku aj hnojenie postupne redukujte.

Na zimu listy usychajú a rastlina sa dostáva do obdobia vegetačného pokoja. Hľuzy preto môžete povyberať a uskladniť najlepšie v tme, suchu a v chlade pri teplote 10 až 12 °C. Koncom zimy ich opäť vysaďte do trochu väčších črepníkov, do substrátu na izbové rastliny. Vyberanie hľúz však nie je podmienkou pestovania.

Získajte nové rastlinky

Kyslička sa rozmnožuje podzemnými orgánmi. Novovytvorené hľuzy koncom zimy oddeľte od materskej a vysaďte asi 3 cm hlboko do substrátu na vzdialenosť 7 až 10 cm. Zalievajte a prihnojujte.

Kysličky začnú rásť v priebehu niekoľkých týždňov. Kvetov sa pri dobrých podmienkach a správnej starostlivosti dočkáte už po 10 týždňoch od vysadenia.

