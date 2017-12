Kupujete vianočnú ružu? Výhody a nevýhody kupovania zo supermarketov

Každoročne tento krásny kvet zaplaví takmer všetky domácnosti. Ponúkajú ho v každom kvetinárstve, ale aj supermarkete. Takže stačí si ho vložiť do nákupného košíka a Vianoce sa môžu začať.

Potešte sa prezeraním fotogalérie vianočných ruží - - TU

VÝHODY A NEVÝHODY SUPERMARKETOV

Najväčším lákadlom je určite nízka cena a aj to, že vianočnú ružu si kúpite na bežnom nákupe a nemusíte ísť do žiadneho kvetinárstva. To však môže byť prvá zrada. Prýštec najkrajší, rovnako ako ostatné druhy z tohto rodu po poranení vylučuje bielu tekutinu, ktorá je jedovatá a spôsobuje podráždenie. Takáto rastlina rozhodne nepatrí k potravinám. Bežný zákazník si niečo také ani neuvedomí a spokojne položí rastlinu hneď vedľa zeleniny, ktorú vložil do nákupného košíka len pred malou chvíľou. Aby supermarkety ponúkli nižšiu cenu rastliny, nakupujú často druhú, tretiu triedu. To si dobré kvetinárstvo dovoliť nemôže, pretože každá jedna rastlinka je pozorne skúmaná zákazníkmi.

Predavači v supermarketoch nie sú odborníci a určite ste si už mnohokrát všimli, že kvety sú úplne suché, prípadne sú poliate až príliš. Niekedy sa stáva, že sú poukladané v regáloch ako iný tovar a nedostáva sa im vôbec žiadna starostlivosť. Po uschnutí, jednoducho putujú do smetí. Už vôbec nemôžete čakať, že vás niekto upozorní na to, že rastlina je citlivá na chlad a nedostanete ani cenné rady ako sa o prýštec starať. Ak sa vám stalo, že ste si kúpili vianočnú ružu a už niekoľko dní po príchode domov jej odpadli všetky spodné listy a zostali, len tie vyfarbené, môže za to práve chlad. Či rastlina "prechladla" čakajúc na výklad z kamióna alebo pred predajňou zistíte asi až doma.