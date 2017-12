Nežný biely kalich zornice dá korunu vašej vianočnej výzdobe

Nežný kalich

Súkvetie môže obsahovať až 5 veľkých kvetov. Vyrastajú na štíhlej stonke dlhej až 50 cm zo zásobného orgánu, cibule. Kontrastne k veľkým kvetom pôsobia nenápadné listy.

Ako predĺžiť kvitnutie?

Rastlina kvitne pri bežnej izbovej teplote 18 až 24 °C. Ak kvitnutie chcete predĺžiť, premiestnite ju do chladnejšieho prostredia, zalievajte iba mierne a nehnojte. Ak práve nekvitne, môžete ju dať na priame slnko. Vynikne najmä v sklenených nádobách.

Prezimujte cibule

Po odkvitnutí kvetnú stonku odrežte. Až do polovice augusta rastlinu polievajte, dajte však pozor, aby ste vodu neliali priamo na cibuľu. Každé dva týždne použite hnojivo na izbové rastliny. Potom nechajte listy zatiahnuť, cibuľu vyberte a uložte na tmavé chladné miesto. V novembri ju môžete vysadiť do črepníka a preniesť do svetla a tepla. Začnite zalievať a čakajte, kým zakvitne.