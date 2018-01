Tešte sa z čarovných kvetov! Všetko o pestovaní klívie (2. časť)

Polievanie a hnojenie

Počas obdobia rastu klíviu pravidelne polievajte. Dajte pozor, aby pôda nebola premokrená. Prebytok vody je totiž pre rastlinu ďalšie riziko. Dužinaté korene začnú pomerne ľahko hniť a celá rastlina môže v priebehu jedného mesiaca uhynúť. Prebytočnú vodu zo zálievky vždy vylejte a pred ďalším polievaním urobte prstom malý test: ak je substrát primerane suchý, klíviu môžete opäť poliať.

Od augusta však zálievku postupne znižujte, pričom v období vegetačného pokoja ju obmedzte na minimum. Rastliny s vytŕčajúcimi koreňmi, ktoré sa zle polievajú, namočte do kýbla z vodou a následne nechajte odtiecť. Listy klívie môžete rosiť a pravidelne utierať od prachu.

Do zálievkovej vody odporúčame v období od februára do mája pridávať raz týždenne tekuté hnojivo na kvitnúce rastliny. Neskôr interval obmedzte iba na raz do mesiaca. V zime nehnojte.

Presádzanie a rozmnožovanie

Klívia obľubuje stiesnené podmienky v črepníku, preto ak sa korene vytláčajú na povrch substrátu, s presádzaním ešte počkajte, pokiaľ bude črepník celkom malý. Mladé rastliny môžete presádzať každý rok, staršie po 3 až 4 rokoch. Najvhodnejší čas je hneď po odkvitnutí.

Pri presádzaní rozdeľte mladšie rastliny od starších a vysaďte ich do rašelinového substrátu zmiešaného s pieskom. Mladé rastliny kvitnú po 3 až 6 rokoch od presadenie. Do jednej nádoby si môžete vysadiť i viac rastlín, čím znásobíte počet kvetov.

Tip Záhradkára

Na lepšiu stabilitu odporúčame klíviu zasadiť do keramických črepníkov. Riziko prevrhnutia narastá vtedy, keď ide o staršiu a rozrastenú rastlinu v malej nádobe.