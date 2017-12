Vianočná ruža: Dajte prednosť kvalite pred nízkou cenou a vydrží dlho

Hoci vianočné ruže sú v ponuke už od polovice novembra, podľa pestovateľa Gergácza sa ľudia nákupu v takom skorom období boja. Myslia si, že im rastlina do Vianoc nevydrží, a tak čakajú zväčša až na posledný predvianočný týždeň. V skutočnosti sa však ani skoršieho nákupu nemusíte obávať, ak jej zabezpečíte vhodné pestovateľské podmienky. Pestovateľ radí: „Ak vianočnej ruži doprajete teplotu 17, najviac 20 °C, nenecháte ju stáť v prievane, ani nad radiátorom, nepreženiete to so zálievkou a substrát nenecháte ani celkom vyschnúť, určite vydrží krásna bez hromadného opadávania listeňov až do Veľkej noci.“

Aké sú nevýhody nákupu vianočnej ruže v supermarkete?

Podľa pána Gergácza je najčastejšia otázka zákazníkov práve o tom, ako často a koľko rastlinu polievať. Vždy je dobré zvoliť zlatú strednú cestu a intenzitu zálievky prispôsobiť podmienkam, teda hlavne teplote v byte. Podľa skúseného pestovateľa je lepšie vyhnúť sa ozdobným obalom na črepníky. Hoci sú pekné, ľahko stratíte prehľad o množstve zálievky. Nevšimnete si, že rastlina doslova stojí vo vode. Gergácz radí: „Vianočnú ružu polievajte radšej častejšie, ale menšími dávkami.“

Zaujíma vás, či je dôležité, nechať si vianočnú ružu pri kúpe zabaliť do niekoľkých vrstiev papiera? Dozvedeli sme sa, že rastliny až také precitlivelé na chlad, ako sa o nich vraví, nie sú. Pestovateľ uisťuje, že hodinová cesta z predajne pri bežnom zabalení v papieri im neuškodí a zdôrazňuje, že kritických je až 10 hodín pod 10 °C. To už s rastlinou veľa parády nenarobíte. Zároveň je to sčasti vysvetlenie, prečo niektoré vianočné ruže vydržia len tak krátko. Ak sú z dovozu a už pri distribúcii do predajní neboli dodržané základné podmienky správneho skladovania a prepravy, rastlinám už nepomôže ani najlepšia starostlivosť.