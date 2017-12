Biely rododendron navodí v interiéri zimnú atmosféru

Kvetinová rozprávka

Rododendron (Rhododendron simsii) je rastlina s výraznými ružicami listov, ktorá narastie do výšky 30 a šírky 40 cm. Kvety sú bohaté a rastú na dlhých stonkách.

Rastlina má rada svetlé stanovište. V chladnejšom období roka jej postačí teplota okolo 15 °C, v lete je ideálnych 20 °C.

Je to kyslomilná rastlina, preto sa na zalievanie odporúča používať odvápnenú vodu izbovej teploty. Zálievka je vhodná až vtedy, keď substrát preschne. Prebytočnú vodu je potrebné vylievať. Ak je črepník preplnený substrátom a koreňmi, môžete ho celý ponoriť do vody. Hnojte raz do týždňa hnojivom na kyslomilné kvitnúce rastliny. Rododendron si môžete ľahko rozmnožiť listovými odrezkami.

Preneste ho von!

Rastlinu môžete na leto vyložiť von. Predtým je vhodné presadiť ju do kyslej rašeliny. Nezabudnite na pravidelné zalievanie a prihnojovanie.