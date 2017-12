ORCHIDEA: Pestovateľský manuál v skratke (1.časť)

S našimi radami to zvládneteAutor: archív

Nekvitne?

Orchideu premiestnite do chladnejšej miestnosti a do pravidelnej zálievky pridajte tekuté hnojivo pre kvitnúce rastliny. Nižšia teplota a dostatok živín by mali tvorbu kvetných pukov podporiť.

Ako polievať?

Lišajovec neznáša premokrenie, polievajte ho raz za sedem až desať dní. Vtedy, keď substrát preschne, ponorte nádobu s rastlinou domäkkej dažďovej vody. Po tom, ako prebytočná voda z nádoby odtečie, vráťte rastlinu na pôvodné miesto.

Kam s ňou?

Lišajovec obľubuje stanovište orientované na sever či východ. Rastliny tohto druhu neznášajú priame slnečné svetlo ani rozhorúčený suchý vzduch. Obľubujú však teploty, ktoré dlhodobo neklesnú pod 18 °C.

Presadiť?

Zväčša po dvoch rokoch stratí substrát svoju vzdušnú konzistenciu. To je jasný dôkaz, že treba rastline dopriať čerstvý. Na presádzanie je vhodný čas len vtedy, keď rastlina nekvitne.