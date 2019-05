Ako správne čítať signalizačné správy? Odborník s ÚKSÚP poradí, kde hľadať a čo si všímať

Táto signalizačná metóda používa pre výpočet ohrozenia porastov chorobami tzv. kritickú krivku, ktorá je zložitým výpočtom určená pre každú lokalitu a každý rok samostatne. K jej hodnote sa potom porovnáva tzv. kĺzavý priemer, ktorý je aritmetickým priemerom zrážok posledných 3 týždňov. Toto zároveň umožňuje vypočítať predpokladané množstvo zrážok, ktoré je potrebné na dosiahnutie kritickej krivky. Tento údaj je uvedený v stĺpci „kritické zrážky“.

To znamená, že ak si pestovateľ meria denné zrážky, vie s predstihom určiť, či aj na ďalší týždeň budú splnené podmienky pre vývoj choroby alebo nie. Napr. ak je táto hodnota 5 mm a takéto zrážky sa vyskytnú v utorok po vydaní signalizácie, pestovateľ s určitosťou vie, že kritická krivka bude dosiahnutá a choroba má priaznivé podmienky na ďalšie čírenie.

Treba dodať, že tieto zrážky musia spadnúť pre peronospóru a pleseň sivú pre vinič a pre pleseň zemiakovú na zemiakoch. Naopak pre múčnatku tieto alebo nižšie zrážky nesmú spadnúť a potom sú zasa vhodné podmienky pre múčnatku.

Pre praktické použitie sú najdôležitejšie posledné stĺpce napravo v tabuľkovej časti. V nich sa pod jednotlivými písmennými symbolmi

P = peronospóra

M = múčnatka

B = botrytída alebo pleseň sivá pre vinič

S = skoré a poloskoré odrody

V = všetky odrody zemiakov

uvádza stav potreby ošetrovania.

Pre vinič platí, že ak je symbol samostatne, boli splnené podmienky pre danú chorobu a vinohradníci by mali zbystriť pozornosť. Ak je pri symbole aj znak plus „+“, je nevyhnutné ošetrenie do 3 dní od vydania signalizácie.

Vyššie uvedené však predpokladá, že sa vykonajú tzv. obligátne postreky, ktoré pre túto metódu znamenajú ošetrovanie pred kvitnutím a tesne po odkvitnutí proti múčnatke aj peronospóre bez ohľadu na priebeh počasia.

Pre zemiaky je vysvetlenie symbolov trochu odlišné v tom zmysle, že pri uvedení písmena bez znamienka plus je vhodné vykonať prvé preventívne ošetrenie. V prípade znaku plus je ošetrovanie nevyhnutné taktiež do 3 dní.

Výber prípravkov pre obe plodiny nie je až tak rozhodujúci, nevyhnutné je však dodržať interval ošetrovania uvedený na etikete prípravku. Podrobné vysvetlivky sú uvedené na poslednej strane každej vydanej signalizácie.

Vzhľadom na predpokladané oteplenie začiatkom júna a približne v rovnakom čase možný začiatok kvitnutia viniča, upozorňujeme na potrebu ochrany proti múčnatke aj peronospóre vo všetkých vinohradníckych oblastiach.