Kučeravosť broskýň a monilióza kôstkovín: Na prevenciu proti týmto chorobám upriamte pozornosť

Opätovne pripomíname kučeravosť broskyňových listov, hoci rozvíjanie púčikov postupuje pomaly. Termín ošetrenia je v období nalievania sa púčikov, keď sa začínajú z púčikov vysúvať prvé vrcholčeky zelených lístkov. Je to veľmi krátky čas, ktorý je pre dobrú účinnosť rozhodujúci. Predčasne vykonaný postrek má značne znížený účinok.

Monilióza kôstkovín

Už teraz upozorňujeme na moniliózu kvetov a výhonkov kôstkovín, ktorá napáda najmä marhule, v menšej miere aj čerešne a višne.

Vyhovuje jej vlhké počasie, najnebezpečnejší je dážď priamo do rozvinutých alebo odkvitajúcich kvetov.

Ochrana proti monilióze kôstkovín

Preventívnou ochranou je dôkladné odstraňovanie napadnutých plodov počas ich dozrievania, ale najmä po zbere. Suché plody z vlaňajšej úrody treba odstrániť rezom konárikov až po zdravé drevo.

Chemická ochrana kvetov a výhonkov sa zvyčajne vykonáva 2-krát, a to na začiatku kvitnutia a na konci kvitnutia. Ošetrenie sa odporúča iba na náchylných odrodách a za daždivého počasia, najmä v období kvitnutia. Preto je veľmi dôležité sledovať začiatok kvitnutia. Množstvo postrekovej tekutiny by malo byť vyššie, a to 1 000 litrov na hektár.

Z prípravkov sú na ošetrenie sliviek, čerešní a višní povolené (všetky s rovnakou účinnou látkou):

Abilis Ultra

Horizon 250 EW

Lynx

Ornament 250 EW

Q-Bucon

Tebu 250

Na všetky kôstkoviny:

Signum (aj malospotrebiteľské balenie)

Na broskyne, marhule, slivky a čerešne:

Prolectus

Na broskyne, marhule, slivky, čerešne a višne:

Luna Experience (aj na ochranu plodov)

Teldor 500 SC (aj na ochranu plodov, aj malospotrebiteľské balenie)

Na čerešne:

Switch 62,5 WG (aj na ochranu plodov)

Na slivky:

Zato 50 WG (aj malospotrebiteľské balenie)

Padanie vzchádzajúcich rastlín

Pri pestovaní priesad zeleniny spôsobuje významné škody padanie vzchádzajúcich rastlín, ktoré je komplexným ochorením viacerých húb súčasne.

Preventívne treba priesadám zabezpečiť:

dostatok svetla

primeranú vlahu

optimálnym výsevkom dostatočnú vzdialenosť navzájom a vzdušnosť

V chemickej ochrane sa uplatňuje prípravok Previcur Energy (aj malospotrebiteľské balenie). Pred jeho použitím je potrebné si dôkladne prečítať celú etiketu a najmä dávkovanie, ktoré je rozdielne u viacerých plodín, pričom použitie je rozdelené na viacero aplikácií a spôsobov.