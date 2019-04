Nenápadné húsenice sú extrémne žravé: Vieme, ako krušpán ochránite pred vijačkou

Motýľ vijačka krušpánová (Cydalima perspectalis), ktorá poškodzuje niektoré parkové výsadby, bol v Európe spozorovaný po prvýkrát v roku 2007 v Nemecku. Odvtedy sa šíri po okolitých štátoch vrátane Slovenska.

Hostiteľmi tohto škodcu sú rastliny z rodu Buxus spp., teda krušpány, na ktorých dokážu húsenice vijačky krušpánovej spôsobiť značné poškodenie. Húsenice, ktoré prezimujú, začínajú požierať vnútro kra, čo sa dá len ťažko spozorovať. Žer húseníc prebieha pomerne rýchlo. V priebehu niekoľkých dní húsenice poškodia viacero lístkov, ktoré následne opadávajú alebo uschýnajú a práve preto dochádza k nepriaznivému vizuálnemu znehodnoteniu kríkov. S rastom húseníc dochádza aj k intenzívnejšiemu požeru rastliny. Dorastená húsenica s dĺžkou približne 3,5 cm má charakteristické zelené sfarbenie, pestrú kresbu a čiernu hlavu. Príznakom prítomnosti vijačky krušpánovej na rastlinách je prítomnosť pavučiny, v ktorej sa zachytáva trus húseníc. Často sa stáva, že napadnutie rastlín týmto škodcom si všimneme až vtedy, keď je krušpán silne poškodený.

Sfarbenie motýľa, ktorého rozpätie krídiel dosahuje maximálne 40 mm, je bledé s hnedou kresbou. Škodca však môže byť aj ako hnedo sfarbený, a preto je pomerne nenápadný. Dospelé jedince sú vysoko mobilné. Aktívne sú prevažne v noci. Dokážu sa rozširovať na veľké vzdialenosti – sú dobrí letci.

Za rok vijačka krušpánová vytvára viacero generácií, v našich podmienkach to môžu byť 2 generácie. Pri teplej jeseni sa môžu čiastočne vyliahnuť aj húsenice tretej generácie. Prezimujú húsenice, ktoré začínajú na jar žer podľa priebehu počasia od polovice marca do začiatku apríla, húsenice druhej generácie sa objavujú od konca júna do augusta.

K preventívnym opatreniam patrí pravidelná kontrola a prehliadanie rastlín krušpánu. Potrebné je prehrabávať sa v konárikoch rastlín, pretože na povrchu nemusíme spočiatku nič spozorovať. Kľúčovým krokom v ochrane je včasné spozorovanie výskytu húseníc. V súčasnosti však účinná preventívna ochrana pred vijačkou krušpánovou nie je známa, rovnako ako ani využitie biologickej ochrany rastlín. Odporúča sa u rastlín, ktoré sú menšieho vzrastu, jednotlivé húsenice ručne pozbierať. Pri využití insekticídnych prípravkov je potrebné, aby prípravok na ochranu rastlín prenikol k húseniciam zvnútra kríka.

V súčasnosti povolenými prípravkami sú Karate Zeon 5 CS, ktorý je dostupný aj v malospotrebiteľskom balení, a prípravky Lambdol a Scatto.