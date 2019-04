Signalizácia na 12. týždeň pre ovocinárov: Hoci je rozvíjanie púčikov stále pomalé, kučeravosť broskýň netreba podceniť

Už teraz upozorňujeme na moniliózu kvetov a výhonkov kôstkovín, ktorá napáda najmä marhule, v menšej miere aj čerešne a višne. Vyhovuje jej vlhké počasie, najnebezpečnejší je dážď priamo do rozvinutých alebo odkvitajúcich kvetov.

Preventívnou ochranou je dôkladné odstraňovanie napadnutých plodov počas dozrievania, ale najmä po zbere. Suché plody z vlaňajšej úrody treba odstrániť rezom konárikov až po zdravé drevo.

Chemická ochrana kvetov a výhonkov sa zvyčajne vykonáva 2-krát, a to na začiatku kvitnutia a na konci kvitnutia. Ošetrenie sa odporúča iba na náchylných odrodách a za daždivého počasia, najmä v období kvitnutia. Preto je veľmi dôležité sledovať začiatok kvitnutia. Množstvo postrekovej tekutiny by malo byť vyššie, a to 1 000 litrov na hektár.

Z prípravkov sú na ošetrenie:

sliviek, čerešní a višní povolené Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Rys a Tebu 250.

broskýň, marhúľ, sliviek a čerešní Prolectus

čerešní Switch 62,5 WG

všetkých kôstkovín Signum (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Zato 50 WG (aj MB), Green Sign a iba v malospotrebiteľskom balení Moníliová spála Stop.

Ešte pripomíname kučeravosť broskyňových listov, i keď rozvíjanie púčikov postupuje pomaly. Termín ošetrenia je v období nalievania sa púčikov.

V súčasnosti povolené prípravky sú:

meďnaté Airone SC, Badge WG, Coprantol Duo, Cuproxat SC (aj v malospotrebiteľskom balení – „MB“), Champion 50 WG (aj MB) alebo Kuprikol 50 (aj MB), a iba v malospotrebiteľskom balení Korzar, Kučeravosť Stop a Pleseň Stop

fungicídy s účinnou látkou dithianon Delan 700 WDG, Dion 700 WG a Thianon 700 WDG

s účinnou látkou mancozeb Dithane M 45

s účinnou látkou dodine prípravok Syllit 400 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Syllit 65.