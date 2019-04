Užite si jar v záhrade s OMV

Či má vaša záhrada veľkosť lánu alebo len s láskou pestujete zopár kvetín na balkóne, určite viete jedno: Od jarných prác závisí celá sezóna. OMV teraz všetkým záhradkárom v tomto dôležitom ročnom období podáva pomocnú ruku. Za nálepky, získané za tankovanie a nákupy na čerpacích staniciach OMV môžu zákazníci získať špičkové záhradné náradie Gardena, s ktorými im práce pôjdu od ruky.

S prácami v záhrade je najlepšie začať, keď sa objavia prvé kvety. Preto je jar ten čas, kedy majú záhradkári plné ruky práce. Odstraňovanie zvyškov zimy, presvetľovacie a omladzovacie rezy, vysádzanie plodín, či tešenie sa z prvých jarných kvetov, to je niečo, čo pozná každý nadšenec.

„Záhradkárčenie patrí k najkrajším koníčkom. Človek je v tom najužšom kontakte s prírodou, obklopený krásnymi vecami, môže sa tešiť z plodov svojej práce. Niet divu, že čoraz viac ľudí sa doň púšťa ako do istej formy prečistenia mysle,“ hovorí Michaela Kuzmínová, marketingová manažérka OMV Slovensko. „Je pritom úplne jedno, či sa niekto stará o ovocný sad alebo len o malý kúsok prírody na balkóne či terase. S kvalitnými nástrojmi ide práca lepšie. Aj preto sme sa rozhodli ponúknuť našim zákazníkom špičkové náradie značky Gardena,“ dodáva.

Získať ich je jednoduché. Stačí od 1. marca do 31. mája tankovať alebo nakupovať na čerpacích staniciach OMV. Za každých 10 eur hodnoty nákupu pohonných hmôt pri osobných vozidlách alebo iných tovarov a služieb získa zákazník jednu nálepku. Za desať nálepiek a doplatok si potom môže vybrať zo záhradného sortimentu Gardena. Členovia OMV SMILE & DRIVE klubu môžu použiť aj svoje klubové body a získať tak odmenu ešte výhodnejšie.

Či už sú to rukavice, záhradná lopatka, zavlažovače, nožnice alebo dokonca skladacia pílka, vyberie si určite každý. Nástroje spoločnosti Gardena ponúkajú nemeckú kvalitu a sú známe miliónom majiteľov domov a záhrad na celom svete.

Podrobnejšie pravidlá a informácie sú k dispozícii na www.omv.sk a na každej čerpacej stanici OMV na Slovensku.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 73 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

