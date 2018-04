Pozvánka: Flower parade 2018 v holandskom kvetinovom raji

Každoročným významným podujatím v parku je Bloenencorso alebo flower parade, čo v preklade znamená kvetinová prehliadka. Obrovské vozy pokryté kvitnúcimi cibuľovinami ako hyacinty, tulipány či narcisy budú putovať 40 kilometrov z Noordwijku do Haarlemu. Okolo 15:30 by prehliadka mala doraziť na parkovisko pri vstupe do parku. Po jej prezretí môžete pokračovať v prehliadke parku.

Pri plánovaní návštevy si však dopredu zistite všetky možnosti dopravy a otváracie hodiny. V čase kvetinovej prehliadky je v parku zvýšená návštevnosť a preto sa oplatí využiť verejnú dopravu z Amsterdamu alebo použiť bicykel. Množstvo kvetov v parku i na priľahkých poliach vám zoberie dych. Pamätajte, že park je každoročne otvorený iba niekoľko týždňov. Tento rok je to od 22.3.2018 do 13.5.2018. Naplánujte si návštevu Holandska na jar! Určite neoľutujete.

