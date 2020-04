Máte radi iskerník? Vysaďte si hľuzy a tešte sa z krásnych kvetov

Otázka:

Dobrý deň, prosím o radu, ako správne zasadiť iskerník. Ktorou stranou nadol? Ďakujem.

Iskerník vynikne nielen v záhone, ale i v nádobe.

Odpoveď:

Hľuzu zasaďte korienkami smerom dolu, čiže presne opačne, ako ju máte položenú na obrázku.

Hľuzy vysádzajte do voľnej pôdy ešte v apríli, do hĺbky päť centimetrov. V záhradných centrách predávajú mladé rastlinky rôznych odrôd a farieb. Na niektorých sa už dokonca objavujú prvé kvetné puky, takže si môžete vybrať farbu, ktorá vám najviac vyhovuje. Čo najskôr ich vysaďte na slnečné miesto, prípadne do polotieňa.

Rovnako, ako na slnko, sú náročné aj na pôdu. Mala by byť výživná a dobre priepustná. Počas sezóny záhon s iskerníkmi pravidelne zalievajte a nezabudnite ani na hnojivovú zálievku. Aby sa rastliny nevysilili tvorbou semien, pravidelne odstraňujte odkvitajúce kvety. Zabezpečíte si tým dlhšie obdobie kvitnutia a aj záhon bude vyzerať lepšie.

