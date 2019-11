Neznámy stromček v dedičstve! Poznáte ho?

Otázka:

Prosím poraďte mi, o aký druh rastliny sa jedná? Zdedila som ju po mamine. Ďakujem, Tatiana

Odpoveď:

Na otázku odpovedá Jarmila Szabóová

Po mamičke ste zdedili olovník kapský (Plumbago capensis). Tento teplomilný druh milujúci slnko pochádza z južnej Afriky. V našich podmienkach kvitne od začiatku leta do konca jesene. Terasu i balkón skrášľuje modrými hustými súkvetiami, ktoré môžu byť aj 15 cm široké. Tieto treba pravidelne po odkvitnutí odstraňovať, pretože sami neopadnú. Na dotyk sú ich kalichy lepivé, takže je dobré použiť rukavice. Počas vegetácie olovník zalievajte a prihnojujte, bude bohatšie kvitnúť. Pestovatelia odporúčajú pridávať hnojivo do každej zálievky. Pokiaľ by ste si ho chceli rozmnožiť, použite na to polovyzreté odrezky, ktoré ošetrite v stimulátore rastu.

Vzhľadom na pôvod olovníka je treba ho chrániť pred zimou. S úspechom prezimuje v priestore bez mrazu. Pred zazimovaním mu výhonky nezabudnite skrátiť na dĺžku približne 50 cm. Vlahu mu môžete dopriať aj počas zimy, ale len v obmedzenom množstve, pretože jeho koreňový bal nesmie úplne vyschnúť ani počas vegetačného pokoja.

