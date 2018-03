Obľúbený sukulent z Kanárskych ostrovov: Čo robiť, aby v poriadku prezimoval?

Otázka:

Dlho pestujem kvet, o ktorom ani neviem, ako sa volá. Kým bol vonku, bol nádherný. Ako prišlo chladné počasie, preniesla som ho dovnútra. Mám ho na chodbe, kde sa teplota pohybuje okolo 20 °C. Niečo sa mu nepáči, lebo začal zhadzovať listy. Nerada by som oň prišla, pretože patrí medzi moje obľúbené rastliny. Môžete mi poradiť, čo to vlastne pestujem a prečo začali opadávať listy? K. G., Hurbanovo

Odpoveď:

Rastlina, ktorú pestujete, je aeonium (Aeonium).

Patrí medzi sukulenty a je typickou rastlinou Kanárskych ostrovov, Madeiry a oblasti severnej Afriky. Doteraz je známych okolo 40 druhov a foriem.

Aeonium stromovité (Aeonium arboreum) je nenáročný druh so zelenými listami, ktorý je vhodný na pestovanie aj pre začiatočníkov. Ak rastlinu na zimu prenesiete dovnútra, môže dôjsť k zhadzovaniu spodných listov. Pri tomto druhu je to bežná reakcia na zmenu prostredia či teploty. Nebojte sa, rastline to neublíži.

Na prezimovanie jej zabezpečte svetlé miesto, s teplotou okolo 15 °C, obmedzte zálievku a nehnojte. Na jar ju zasa vyneste do záhrady na najsvetlejšie miesto, ale chránené pred priamym slnkom. Pravidelne zalievajte.



