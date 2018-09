Ohrozené bršleny: Štítničky vo veľkom ničia pýchu mnohých predzáhradiek

dnes

Otázka:

Chcela by som sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť, čo môžem urobiť pre stromček, ktorý máme v predzáhradke. Na jar som si všimla, že ho napadli biele škodce. Viackrát som ho postriekala. Vyzeralo to, že som ich zničila. Nové listy už boli bez škodcov. Teraz som si všimla, že je to ešte horšie ako predtým. Myslíte, že by sa dal ešte nejako zachrániť? Ďakujem, čitateľka Gabriela

Odpoveď: