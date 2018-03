Zázračný japonský kvet: Pestujete ho aj vy?

Otázka:

Minulý rok na jar som si kúpila šesť hľúz rastlín s podivuhodným názvom - "zázračný japonský kvet“. Hľuzy podobné čiernej mrkvy som podľa inštrukcii predajcu zasadila vodorovne asi 6 cm pod povrch.Vyrástli z nich krásne košaté rastliny s bohatou záplavou kvetov, ktoré podvečer krásne voňali a počas dňa sa zatvárali. Viete mi poradiť ako sa rastlina volá a či hľuzy treba na zimu vyberať z pôdy, prípadne ako si ju môžem rozmnožovať?

Odpoveď:

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o hľuzy nocovky jalapovitej (Mirabilis jalapa), ktoré treba na jeseň vybrať z pôdy a zazimovať podobne ako georgíny. Na jar ich opäť vysadíte do záhonu.

Ak si rastlinu chcete rozmnožiť, skúste to radšej so semienkami. Je to totiž jednoduchší spôsob. Stačí keď si ich na jeseň pozberáte z odkvitnutých rastlín a počas zimy uchováte v papierových vrecúškach na suchom chladom mieste.

Koncom apríla a začiatkom mája ich potom vysejete priamo do záhrady. Mladé rastlinky sa nemusia jednotiť, preto ich odporúčame vysievať na redšie.