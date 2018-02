Aj vaše čučoriedky zarastajú prasličkou? Odborník vie, ako sa jej zbavíte

Otázka:

V záhrade mám miesto, kde mám niekoľko kríkov čučoriedok, lenže poslené leto mi tam začalo rásť veľké množstvo prasličiek, ktoré čučoriedky zarástali. Chcel by som sa vás preto opýtať, či to pomôže, keď sa priestor okolo čučoriedok zakryje fóliou alebo či existujú iné triky proti prasličkám.

Odpoveď:

O odborné zodpovedanie tejto otázky sme požiadali RNDr. Vladimíra Píša, PhD., z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Odbor laboratórnych činností.

Praslička je veľmi vytrvalá burina s rozsiahlym koreňovým systémom. Uprednostňuje kyslejšie pôdy.

Jej likvidácia je pomerne náročná, v princípe je potrebné sústavne ničiť zelené nadzemné časti aby nemohla asimiláciou vytvárať zásobné látky.

Toto sa dá dosiahnuť aj zakrytím povrchu pôdy čiernou fóliou, čím zabránite asimilácii, ale keďže fólia bude na povrchu pôdy trvale, respektíve do zlikvidovania prasličky, mala by to byť čierna netkaná textília, ktorá prepúšťa vodu.