Jabloň, ktorá s úspešne zarodí v okolí Žiliny

Otázka:

Akú odrodu jablone by ste odporučili na pestovanie v okolí Žiliny? Radi by sme si vysadili nízkokmenný strom s menšou korunou. Zatiaľ uvažujeme nad týmito odrodami: ‘Angold’, podp. M26, ‘Amethyst’, podp. M25, ‘Goldstar’, podp. M26, ‘Red chief’, podp. M26, ‘Sirius’, podp. M26, ‘Luna’, podp. M26, ‘Gold Bohemia’, podp. M26. Nebránim sa ani inej odrode, rovnako mi nezáleží ani na tom či bude neskorá alebo veľmi neskorá. Ďakujem, Peter

Odpoveď:

Na túto otázku odpovedal Ing. Jakub MANKOVECKÝ

Z pohľadu výberu je dôležité zohľadniť dĺžku vegetácie a nadmorskú výšku, ktorá je limitujúcim faktorom. Je vhodné vyhnúť sa veľmi neskorým zimným odrodám, ktoré nie sú pre tie podmienky prispôsobené. Výber rezistentnej odrody je tiež veľmi dôležitý predovšetkým u malopestovateľa, ktorý nedokáže vykonávať toľko ochranných opatrení ako je to v prípade veľkovýrobnej praxe. Jabloň domáca patrí medzi cudzoopelivé druhy, takže je potrebné mať v okolí záhrady vhodného opeľovača alebo vysadiť viacero stromov s kompatibilným peľom. Z odrôd, ktoré ste si vyselektovali by do Vašich podmienok najvhodnejšie pasovali odrody ‘Goldstar’ a ‘Angold’. Výber podpníka je tiež veľmi dobrý keďže M26 patrí medzi stredne silno rastúce a odrody pestované na tomto podpníku nastupujú skoro do rodovosti. Rodivosť je počas života stromu vyrovnaná a pravidelná.

Zaujme vás:

Vyberie si každý! TOP letné odrody jabloní

Pestovanie, zaujímavosti aj tipy na odrody! Jablone sú pokladom našich ovocných sadov

Pestujte ich aj vy! Spoznajte najlepšie odrody jabĺk na uskladnenie, ktoré vydržia až do jari