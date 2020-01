Otázka:

V ktorom ročnom období môžem aplikovať mykorízne huby k už rodiacim stromom? Ďakujem, Milan

Mykoríza pomáha koreňom rastlín niekoľkonásobne zväčšiť ich aktívny povrch, a tým zabezpečiť väčší príjem vody a živín.

Odpoveď:

Na otázku odpovedala Jarmila Szabóová

Mykorízne huby majú najlepší účinok, len ak prídu do kontaktu s koreňovým systémom rastlín. To znamená, že pri ovocných drevinách je to pri ich výsadbe, kedy sa odporúča obaliť nimi korene. Pokiaľ však nutne potrebujete dodať stromom živiny, siahnite po vyzretom komposte.

