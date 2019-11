Plánovanie novej ovocnej záhrady nie je len tak

Otázka:

Plánujem si vysadiť menší ovocný sad, ale mám problém. Moja záhrada sa nachádza v nadmorskej výške asi 660 m.n.m. Chcel by som pestovať hrušky, jablone a slivky. Ako mám postupovať? Pozemok je široký 5 až 7 metrov a dlhý asi 80 m. Rovnako by som chcel zaradiť aj drobné ovocie. Viete mi poradiť? Ďakujem, Dušan

Odpoveď:

Toto je veľmi obšírna tematika, ktorej by sa malo venovať viac času. V krátkosti však odporúčam na danú šírku pozemku naplánovať jeden, nanajvýš dva rady stromov. Záleží to na okolitých parcelách ako aj na orientácii samotného pozemku. Ideálne by bolo vidieť nákres pozemku s vyznačením svahovitosti a celkovej situácie.

