Poznáme názov choroby listov moruše, ktorá vás v tomto roku trápi

29. októbra 2019

Otázka:

Neviem si poradiť s chorobou, ktorá mi "šarapatí" na prevysnutej moruši. Už počas vlaňajšieho leta mi listy dostali také hnedé škvrny, tak som ich túto jar v štádiu “myšieho úška” nastriekal “predjarným postrekom”. Prvé letné mesiace som sa tešil, že hádam som túto pliagu vyriešil, ale asi som sa radoval predčasne. Stromček, v rámci možnosti celkom slušne zarodil, ale teraz na jeseň je v dezolátnom stave. Poprosím Vás čo s tým, ako mám postupovať. Predpokladám, že bude nutný dáky postrek, ale poprosil by som o konkrétnu radu - predajný názov výrobku a daľšia otázka kedy to postriekať. Teraz okamžite na jeseň, alebo až na jar ? Listy ktoré už teraz viac - menej opadávajú samozrejme na jeseň zlikvidujem. Nerád by som o stromček prišiel, lebo už je u nás zasadený cca 4 roky a je pekný. Ďakujem, Otto

Odpoveď: