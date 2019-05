Prvá pomoc pre broskyne napadnuté kučeravosťou listov! Pomôže ešte niečo?

Otázka:

Na broskyni sa zvláštne sfarbili a pokrútili listy. Viete mi prosím poradiť čo jej je a čím ju ošetriť? Ďakujem Eva

S kučeravosťou broskýň viete bojovať aj v predjarnom období.

Odpoveď:

Váš problém s broskyňami sa volá kučeravosť listov broskýň. Ochrana postrekom sa proti nej robí tesne pred pučaním listov, počas pučania listov a niektorými prípravkami až do konca kvitnutia. Na výber máte napríklad tieto prípravky Kučeravosť Stop, Syllit 65, Champion 50WG, Kuprikol 50, Korzar. Aktuálne skúste choré listy pozbierať, tak aby žiadny z nich neostal na zemi pod stromom. Najlepšie urobíte, ak ich vyhodíte do komunálneho odpadu, nie do kompostu. Nové listy sa objavia čoskoro.

Tu sa dozviete o kučeravosti listov broskýň viac:

