Puklice na čučoriedkach ste snáď ešte ani nevideli! Takto s nimi zatočíte

Otázka:

Na balkóne na druhom poschodí pestujem čučoriedky, a takto ich mám doslova posiate škodcami, ktorých mi pomohli na odrezanom výhonku identifikovať až v záhradníctve. Pani na mňa vypleštila oči, že puklice teda ešte na čučoriedkach nevidela. Zlé však je, že i napriek tomu, že už poznám škodcu, všetky chemické prostriedky na neho účinné škodia prírode a a reziduá ostávajú aj v plodoch. Viete mi prosím poradiť čo s tým? Ďakujem,Marta

Odpoveď:

Osobne by som pristúpil k ochrane v dvoch krokoch. V prvom rade by som

mechanicky odstránil všetky kolónie z konárov. Následne by som použil

nejaký ekologický prípravok na báze oleja, ktorý by mal zahubiť zvyšné

jedince. Vhodná je napríklad aj mydlová voda, samozrejme z prírodného

mydla. Pokiaľ by vám ani toto definitívne nezabralo tak siahnite po

chémii a prípadne i oželiete jednoročnú úrodu. Ale pokiaľ postrek

aplikujete dostatočne včas (treba sledovať agrotechnický termín na

príbalovej informácii prípravku) tak ani v danom roku o úrodu prísť

nemusíte.

