Ovocinár pomohol neskúsenej záhradkárke znova naštartovať obľúbené ovocné druhy

Otázka:

Pred rokom som si vysadila ovocnú záhradku. Stále sa o ňu starám a zveľaďujem ju. Veľa starostí mi robia choroby rastlín, ktoré sa v nej vyskytujú i napriek tomu, že sa snažím zvoliť vhodnú pôdu, kompostujem...vždy sa niečo objaví. Kúpila som si maliny, ríbezle, egreše a na listoch sa niečo začalo tvoriť. Aj stálerodiace jahody majú niečo na listoch. V chorobách sa nevyznám. Poraďte mi prosím ako to zachrániť. Ďakujem Klaudia

Odpoveď:

Podľa obrázkov máte na egrešoch americkú múčnatku egreša. Najlepšia prevencia je výsadba odrôd, ktoré sú proti tejto chorobe rezistentné. Napríklad niektoré z nich nájdete tu. Samozrejme ochrana sa dá riešiť aj prostredníctvom postrekov, ale to je na Vašom zvážení, či tých pár kilogramov ovocia stojí za to, aby ste striekali asi päťkrát. Na malospotrebný účel je na trhu dostupný prípravok Aqua Vitrin K s účinnou látkou vodné sklo draselné. Čo sa ríbezlí a jahôd týka, tu by som zvolil listovú výživu. Z biologických prípravkov nájdete na trhu Ferrumoil, Powerof K, Boroil. Pomôcť by mohol aj postrek s feniklovým olejom HF Mycol.

Obohaťte si vedomosti:

