Otázka:

Prosím vás o radu, čo môžem zaštepiť do nektárinky? Ďakujem, čitateľ Štefan

Odpoveď:

Radí ovocinárka Eva Šidová.

Nektárinka je „broskyňa“, čo znamená, že sa nedá vrúbľovať na podpník ani preštepovať staršie stromy.

Ak by to bol semenáč nektárinky, tak do neho môžete naočkovať (v auguste, v čase miazgy) buď nektárinku alebo broskyne, klasické aj sendvičové odrody.