Aj trávnik musí dýchať: Pomôžte mu pieskovaním

Otázka:

Je pieskovanie vhodné pre každý typ pôdy? Ako často sa odporúča opakovať ho? Aký typ hnojiva by ste odporučili pre bežné používanie počas roka? Ďakujem, čitateľ Ivan

Odpoveď:

Pri starostlivosti o trávniky sa pieskujú všetky typy pôd - tento úkon sa spája s aerifikáciou. Najväčší význam má teda pri aerifikácii (operácia kde sa dutými alebo plnými hrotmi robia do pôdy otvory), po ktorej sa na povrch aplikuje kremičitý piesok a zaťahovacou sieťou alebo kefou sa zapraví do trávnika. Dôležité je to hlavne z pohľadu výmeny vody a vzduchu v pôdnom profile koreňového systému, čo je pri trávnikoch veľmi dôležité.

Čo sa týka hnojenia, veľmi zjednodušene odporúčam používať hlavne trávnikové hnojivá, nakoľko ich zloženie je priamo prispôsobené pre trávniky. Počas vegetácie by ste mali minimálne 3-krát zmeniť zloženie:

Na jar hnojivo s vysokým obsahom dusíka.

V lete hnojivo s vyváženým pomerom dusíka a draslíka.

Na jeseň hnojivo s vysokým obsahom draslíka.

Trávnikové hnojivá obsahujú, na rozdiel od všeobecných poľnohospodárskych hnojív aj horčík a železo, ktoré ovplyvňujú vyfarbenie porastu do zelena. Pri kvalitnejších hnojivách je výhodou rovnomerná granulácia, čím výrazne uľahčujú aplikáciu a takisto neobsahujú prašný podiel, ktorým si môžete pri neopatrnej aplikácii trávnik spáliť.