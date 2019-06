Vyrastá vám z dlažby chodníka tráva či pýr? Odborník poradí, ako s nimi zatočiť

Otázka:

Pri sejbe trávnika nám zrejme odfúklo semená aj medzi dlažbu v chodníku i na terase. Tráva sa vytrhnúť nedá, preto by som chcela vedieť či existuje postrek, ktorým by sme ju odstránili. Ďakujem, čitateľka Eva

Odpoveď:

Na odstránenie vyrastajúcej trávy z dlažby a terasy môžete použiť akýkoľvek totálny herbicíd (Kaput, Fondo, Glyfogan, Roundup). Je jedno aký zvolíte, nakoľko všetky obsahujú tú istú účinnú látku (glyfosát).

Môžete ich bez obáv striekať na dlažbu a terasu, nezanechávajú škvrny.

Pri aplikácii dajte pozor, aby ste nezasiahli rastliny, ktoré nechcete zničiť a ak postriekate dlažbu a chodníky, nevstupujte už do trávnika. Zvyšky postrekovej kvapaliny na podrážke topánok by vám zničili aj trávnik - presne by ste videli stopy, kade ste prešli.

