Čitateľka už vie, prečo sa kvety tohto ibišteka nikdy celkom nerozvinú

Otázka:

Chcela by som sa opýtať. Mám zasadený ibištek, ktorý stále na jar nahodí puky, ktoré však nikdy nerozkvitnú. Už som zmenila aj stanovište aj prihnojovanie. Je to ibištek sýrsky, bol zakúpený asi pred 5-6 rokmi v záhradníckom centre.

Odpoveď:

Problém, ktorý popisujete, je trochu zvláštny. Ibištek sýrsky (Hibiscus syriacus) je opadavý ker, ktorý kvitne v druhej polovici leta. K tvorbe kvetných púčikov prichádza až po ukončení vegetatívneho rastu, pričom na konci stoniek sa tvoria kvety a následne plody. Plody pretrvávajú až do jarného obdobia. Často si ich ľudia mýlia s kvetnými púčikmi. Kvety z nich, ale, už nikdy nebudú.

To, že by rastlina nasadila kvetné púčiky a nezakvitla je síce možné, ale v tomto prípade veľmi vzácne. Stáva sa to napríklad pri ovocných stromoch, ktoré nasadia kvetné púčiky a zásahom (napríklad nesprávny rezom) spôsobíte, že kvetný púčik sa zmení na vegetatívny.

Zrejme ste však skôr mysleli problém s otváraním kvetov. Podľa fotografie to vyzerá tak, že ide o odrodu ‘Purpureus Variagatus’, ktorá je zaujímavá najmä listom, žiaľ kvety sa nikdy plne nerozvinú, čo je negatívnou vlastnosťou tejto odrody.