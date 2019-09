Na vzhľad známa tráva trápi záhradkára svojou prítomnosťou. Ako sa jej zbaviť?

Otázka:

V poslednom čase sa mi v záhrade rozrastá táto tráva. Viete mi poradiť o aký druh sa jedná a ako sa jej zbavím? Ďakujem Milan

Odpoveď:

Tráva na obrázku je prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis) . Jedná sa o jednoročnú jednoklíčnolistovú burinu, ktorá je veľmi konkurencie schopná. Je teplomilná, čomu je prispôsobený aj termín vzchádzania nových rastlín. Prevažne je to od mája do augusta. Pre prstovku je typické prstovité súkvetie, z ktorého sa časom šíria do okolia semená. Z jednej rastliny ich môže byť aj 2000. Vyskytuje sa v kukurici a okopaninách, na piesočnatých suchých pôdach, často s nedostatkom vápnika, ale s dostatkom živín. Má slabý koreňový systém, takže sa dá ľahko vytrhnúť, čo je aj veľmi dobrý spôsob boja proti nej. Samozrejme je možné proti nej použiť aj chemický postrek na báze glyfosátu, ktorý nie je pre prírodu najzdravší. V každom príprade dostupné sú tieto prípravky : Kaput Premium, Kaput Green, Glyfogan Super, Roundup Aktiv.

