Odborník vie, prečo tieto okrasné rastliny čitateľke neprosperovali

dnes

Otázka:

Posielam fotografie rastliniek, ktoré som mala minulý rok vysadené v skalke. Tento rok by som ich opäť rada vysadila, no neviem ich názvy. Ak by to bolo možné, prosím vás o ich určenie. Tie modré kvetinky mi vymrzli pri posledných májových mrazoch a tie žlté boli veľmi, veľmi slabé, až nakoniec uschli všetky listy a zostali len kvety. Ako sa o ne správne starať?

Odpoveď: