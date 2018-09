Poznáte ju? Táto rastlina bola v stredoveku súčasťou nápoja lásky

Otázka:

Vtáčik priniesol semiačko a toto nám vyrástlo v záhrade. Nevieme čo to je. Pomôžete nám? Ďakujem, čitateľ Vladimír

Odpoveď:

Na fotografiách je blen čierny (Hyoscyamus niger), patriaci do čeľade ľuľkovité (Solanaceae). Ide o jednoročnú, niekedy dvojročnú rastlinu. Dorastá do výšky 20 až 80 cm. Pôvodne pochádza z oblasti siahajúcej od západnej Ázie po Mongolsko. Do Európy bola zavlečená v čase stredoveku.

Blen je silne jedovatý, obsahuje alkaloidy. Vďaka nim a iným látkam bol využívaný v liečiteľstve. Dnes už sa od toho pre silnú jedovatosť ustupuje.

Zaujímavosťou je, že v stredoveku bol blen súčasťou nápoja lásky. Vďaka halucinogénnym účinkom sa využíval ako prostriedok na potvrdenie čarodejníctva.