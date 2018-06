Poznáte okrasnú pajahodu? Vynikne v záhone aj v nádobe

12. júna 2018

Otázka:

Na záhrade mám na viacerých miestach túto rastlinu. Neviem zistiť čo to je. Má to žlté kvietky a červené gulôčky. Nie je to nebezpečné pre deti? Rastlina sa rozširuje poplazmi. Môžete mi poradiť? Za odpoveď vopred ďakujem, čitateľka Jarmila z Košíc.

Odpoveď: