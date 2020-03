Bodky a dierky na hľuzách zemiakov! Čo ich spôsobilo a ako ich odstrániť?

Otázka:

Čo máme robiť so zemiakmi, ktoré majú čierne bodky a dierky? Po očistení ostávajú na nich hnedé fľaky. Tento problém máme už tretiu sezónu. Zemiaky sú vysadené v čiernej pôde s kyslou pôdnou reakciou, ktorá je každý rok upravovaná vápnením. Živiny dodávame každý rok iné, striedame maštaľný a konský hnoj, kompost. Radi by sme poznali príčinu poškodenia hľúz i ako ju odstrániť. A zaujíma nás aj, či sú takéto zemiaky vhodné na konzum. Ďakujeme Emília a Ľubomíra

Odpoveď:

Na otázku odpovedala Jarmila SZABÓOVÁ

Z obrázka sa dá len ťažko presne určiť o aké ochorenie sa jedná. V každom prípade to vyzerá na takzvanú vločkovitosť zemiaka, ktorú má na svedomí huba Rhizoctonia solani. Darí sa jej v ťažkej a vlhkej pôde. Na zemiakoch sa usídli vo vyššej miere, ak sú vysadené príliš skoro, či zberané prineskoro. Čiastočne sa dá jej výskyt obmedziť výsadbou zdravej predklíčenej sadby do vyhriatej pôdy. Odporúča sa aj zakrytie už vysadenej hriadky fóliou alebo netkanou textíliou. Táto choroba býva zamieňaná s napadnutím drôtovcami, no o ne sa podľa mňa nejedná, pretože po prekrojení nie sú po nich v dužine viditeľné stopy.

