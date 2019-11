Drobné a zapáchajúce chrobáky ničia úrodu rajčiakov! Čo s tým?

Otázka:

Tento rok som prvýkrát uvidela v záhrade chrobáky na paradajkách. Na plode je ich vždy celý húf.. Sú čierne bodkované. Plody rajčín sú od nich úplne zničené, urobia sa žlté fľaky akoby z plodu vyžrali všetko farbivo. Pôvodne som ich našla iba na jednej rastline, ale už sa začínajú presúvať aj na ďalšie. Zatiaľ sa snažím napadnutý plod aj s chrobákmi vždy zlikvidovať, ale potvorky sú veľmi rýchle a často stihnú utiecť. Ďakujem, Jana

Odpoveď:

V záhrade máte bzdochu (Nezara viridula), ktorá zatiaľ pravdepodobne slovenské pomenovanie nemá. V českom jazyku sa tento nevábne vyzerajúci chrobák nazýva kněžice zeleninová. Je to druh, ktorý bol do našich podmienok dovlečený a zjavne sa mu tu až príliš zapáčilo. Je to polyfág, teda potravu si veľmi nevyberá, ale najviac mu chutia práve rajčiaky. Na plodoch rajčiakov, ale aj na ovocí pôsobením bzdochy (cicaním) vznikajú hnedé až čierne škvrny. Rast plodov sa spomaľuje a dochádza aj k ich predčasnému opadu. Navyše je aj prenášačom chorôb. Konkrétny chemický postrek proti nej u nás nie je registrovaný.

Prečítajte si aj:

Ide to aj BEZ CHÉMIE: Máme pre vás čerstvé aktuality v jesennej ochrane ovocných stromov

Pripravte na zimu aj užitočný hmyz v záhrade: Máme pre vás VIDEOnávod na príbytok pre ucholaky

Dôležité práce v zeleninovej záhrade! Mali by ste ich stuhnúť do príchodu mrazov