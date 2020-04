Odborník radí: Môžem na miesto, kde bol cesnak, sadiť tento rok cibuľu?

Otázka:

Dobrý deň, možno na hriadke, kde bol minulý rok zasadený cesnak, pestovať tento rok cibuľu? Ďakujem.

Odpoveď:

Cibuľu Vám neodporúčame pestovať po cesnaku. Oba druhy totiž patria do rovnakej čeľade a mohli by sa teda preniesť prípadné choroby na cibuľu.

Všeobecne platí, že niekoľkoročným pestovaním jednej plodiny na rovnakom stanovišti sa zhoršuje kvalita pôdy, jednostranne sa odčerpávajú živiny, zvyšuje sa riziko výskytu chorôb a škodcov typických pre daný rastlinný druh. Z týchto dôvodov je nevyhnutné plodiny každoročne striedať.

Osevné postupy patria medzi jednoduchú a veľmi účinnú metódu zachovania pôdnej úrodnosti, regulácie potreby hnojenia, zabráneniu šírenia chorôb a škodcov, výskyt buriny. Základnou zásadou je, že rovnaký druh zeleniny, resp. rastliny pochádzajúce z rovnakej botanickej čeľade, nepestujte na rovnakom mieste skôr ako o 3-4 roky.

Cesnak i cibuľu zaraďujeme medzi plodiny druhej trate. Je to zelenina pestovaná druhý rok po hnojení organickým hnojivom, kompostom, maštaľným hnojom. Do tejto skupiny patrí najmä koreňová zelenina (mrkva, petržlen), cibuľa, cesnak, listová zelenina (hlávkový šalát, ľadový šalát, špenát), kapusta čínska, fenikel, čakanka. Ďalšími druhmi sú reďkovka, červená repa.

Po plodinách druhej trate nasledovný rok pestujeme a tej istej hriadke plodiny tretej trate. Sem zaraďujeme najmä strukoviny, ktoré pôdu obohacujú o dusík a tým pôdu do ďalšej sezóny zúrodňujú (fazuľa, hrach, bôb). Do tretej trate môžeme opäť zaradiť listovú zeleninu, reďkovku, kaleráb, kapustu čínsku, fenikel, čakanku, poľníček. Platí však, že ak sa zelenina v niektorých tratiach opakuje, nesaďte ju na to isté miesto, aby ste zabránili prípadnému výskytu chorôb a škodcov.

Cibuľu Vám teda odporúčame pestovať na mieste, kde ste minulý rok pestovali plodiny prvej trate - plodiny náročné na živiny - hlúboviny (kapusta, kel, karfiol, kaleráb), plodovú zeleninu (uhorky, rajčiaky, paprika), zeler, skoré zemiaky, tekvice, melón, cuketu, kukuricu.

Nezabúdajte ani na vzájomné pôsobenie rastlín. Ako dobrý sused sa pre cibuľu javí mrkva. Pred háďatkami zase cibuľu ochráni aksamietnica.

Na otázku odpovedala Marcela Šišoláková

Prečítajte si aj:

Tieto musíte poznať! 9 SUPER odrôd čili papričiek

Od semienka po rastlinku! Rady k pestovaniu priesad pre začiatočníkov