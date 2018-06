Pozor na pestovanie papriky po sebe na jednej hriadke. Aj toto sa môže stať!

dnes

Otázka:

Už druhý rok mám problém s paprikami. Na začiatku sezóny sú krásne, teším sa, ako rastú, polievam, prihnojujem 1-krát týždenne, ale časom začnú rastliny usychať a keď ich vytiahnem z pôdy, vyzerá to, ako by ich niečo obhrýzlo. Už sa to deje druhý rok. Neviem čo mám robiť, ani ako proti tomu zakročiť alebo sa tomu vyhnúť. Prosím, poraďte mi. Ďakujem, čitateľka Mária

Odpoveď: