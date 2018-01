Prezradíme tajné tipy, aby ste mali MAXI radosť z MINI izboviek

Očarujúca MINIorchidea

Klasickým príkladom miniodrôd izbových rastlín sú krásne kvitnúce orchidey. Ak si kúpite miniorchideu, nemusíte sa báť, že bude mať zvýšené nároky na pestovanie. Malá forma ju predurčuje do menšieho črepníka s minimom substrátu. Namiesto črepníka môžete použiť napríklad starý porcelán, v ktorom sa bude doslova vynímať kdekoľvek, kde bude mať dostatok rozptýleného svetla. Napríklad „naservírovaná“ priamo na jedálenskom stole.

Vhodné umiestnenie

Najlepšie jej vyhovuje stanovište s východnou expozíciou. Substrát zalievajte raz za týždeň tak, že celý črepník ponoríte na pol hodiny do vody. Vďaka živinám, ktoré jej doplníte formou zálievky, bude kvitnúť častejšie.

Rozkošná MINIfialka

Miniodrody nájdete aj medzi africkými (Saintpaulia), ktorej dospelé jedince sa vám zmestia do dlane. Predávajú sa v širokej palete farieb. Kvety môžu byť aj viacfarebné alebo so strapatým okrajom. Vďaka svojim rozmerom si z nich môžete urobiť v izbe malú záhradu. Krásne vyniknú, ak skombinujete niekoľko rôznych odrôd do jedného črepníka. Spoločnosť im môže robiť drobnolistá Pilea glauca.

